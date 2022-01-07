Сегодня, 7 января, в Алматы, где продолжается антитеррористическая операция, ситуация постепенно стабилизируется. С утра в городе периодически слышны выстрелы. Но массовых столкновений уже нет.

Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что была попытка штурма академии погранвойск. Начальник академии погиб в бою, защищая ее вместе с курсантами.

В Алматы все еще слышны выстрелы, но ситуация стабилизируется. Очевидцы говорят, что на центральной площади у акимата находятся сожжённые машины и трупы - последствия ночных боев. Тела постепенно убирают. Военные при попытке приблизиться к акимату кричат "назад" и стреляют в воздух.

Как рассказал очевидец происходящего в Алматы, который снял видео в центре города, здание телестудии обгорело, светофоры на дорогах не работают и повсюду видны разбитые витрины. На площади в данный момент нет протестующих, но стоят БТРы и военные.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Казахстане задержали более трех тысяч человек, погибло восемнадцать силовиков и было ликвидировано 26 участников протестов.

Напомним, "Страна" анализировала, что показали события в Казахстане 6 января.