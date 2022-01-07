Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра страны во вторник, 11 января.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Sputnik Казахстан".

Предыдущий глава правительства Казахстана Аскар Мамин подал в отставку в разгар беспорядков 5 января. Вместе с ним, согласно Конституции страны, были прекращены полномочия всего состава правительства. Исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Ранее "Страна" рассказывала об информации СМИ, согласно которой бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с дочерьми и их семьями покинул страну. Также сообщается, что старший брат политика Болат Назарбаев все еще остается в республике.

Также мы писали, что в Казахстане задержали криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман. 37-летний Джумагельдиев считается самым влиятельным криминальным авторитетом Казахстана, который более десяти лет назад фактически подмял под себя все группировки на севере и в центре страны, а также его называют одним из главных организаторов акций протеста в Казахстане и вооруженных нападений на силовиков.