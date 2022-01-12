Глава военного штаба Великобритании Энтони Радакин заявил, что подводный флот Российской Федерации является угрозой для Интернета.

Об этом сообщает издание BlackSeaNews со ссылкой на слова главы военного штаба Великобритании.

По словам чиновника, российские подлодки могут повредить интернет-кабели, расположенные на дне океана.

"Россия расширила свои возможности по созданию угрозы этим подводным кабелям. Британский флот пристально следит за деятельностью российских подлодок", - заявил Радакин.

Кроме того, глава штаба считает, что подводный флот России может создать угрозу для функционирования мировой системы передачи информации.

По словам Радакина, Великобритания зафиксировала феноменальный рост активности действий российских подлодок за последние 20 лет.

Напомним, что российская подводная лодка в водах Атлантики столкнулась с тросом сонара фрегата ВМС Великобритании "Нортумберленд" (HMS Northumberland), который отслеживал ее передвижения.

Британский фрегат типа 23 пытался найти российскую субмарину примерно в 200 милях к северу от Шотландии. Он выпустил свой гидролокатор с буксируемой антенной решеткой - кабель, покрытый гидрофонами - чтобы прислушиваться ко звукам с подлодки. Но экипаж фрегата был вынужден прервать миссию и вернуться в порт для ремонта после того, как кабель толщиной с водосточную трубу обтрепался о корпус подводной лодки.

Ранее "Страна" сообщала, что подводная лодка "Курск" могла затонуть в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО.

Также мы писали, что месяц назад Конгресс США выделил почти 100 миллионов долларов на создание новой атомной подводной лодки.