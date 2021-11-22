Подводная лодка "Курск" затонула в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО.

Об этом сообщил в интервью "РИА Новости" адмирал Вячеслав Попов, который в то время командовал Северным флотом.

По его словам, с вероятностью в 90% известно название подлодки НАТО, с которой произошло столкновение. Попов не стал озвучивать название, т.к. для этого "нужно иметь доказательства и выложить их".

Он рассказал, что субмарина, которая столкнулась с "Курском", следила за ним.

Официально подлодка "Курск" затонула из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса. Все 118 человек, принимавших участие в учениях на подлодке, погибли.

Еще в 2000 году Попов называл главной версией "столкновение с неустановленной подлодкой", но не говорил принадлежности подлодки и ее названия.

Атомный подводный крейсер К-141 "Курск" затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 человек - весь экипаж и прикомандированный к нему представитель завода "Дагдизель".

Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. 23 человека выжили в герметичном 9-м отсеке.

По разным версиям, они могли оставаться в живых от нескольких часов до двух суток (на последней версии настаивают родственники экипажа), однако спасти их не удалось.

Напомним, на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона, занимавшего пост президента США в 1993-2001 гг., опубликованы рассекреченные стенограммы его телефонных и личных переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, в которых они обсуждали трагедию с "Курском". Путин сообщил Клинтону, что "сейчас видно, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд".

Также мы сообщали, что в 2019 году, практически в годовщину гибели подлодки "Курск" на секретной атомной подлодке Северного флота РФ вспыхнул пожар, который унес жизни 14 моряков.