ВМС США получили 98 млн долларов от американского Конгресса для продолжения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по созданию атомной подводной лодки (АПЛ) нового поколения с условным названием SSN(X).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в субботу, 11 декабря, со ссылкой на доклад исследовательской службы Конгресса США.

Новая подводная лодка должна будет в начале 2030-х годов постепенно замещать нынешние ударные атомные подлодки типа Virginia.

Разрабатываемые АПЛ SSN(X) будут более оптимизированы для борьбы с будущими угрозами потенциального противника - например, будут обладать большей скоростью, бесшумностью и незаметностью, а также нести большее количество вооружений для противолодочной борьбы.

Предполагается, что первая АПЛ нового поколения SSN(X), будет закуплена в 2031 году вместе с очередной подлодкой класса Virginia. Затем - в 2032 и 2033 годах - будут закуплены последние четыре лодки класса Virginia, а в 2034 году - две АПЛ SSN(X).

Согласно 30-летнему плану, ежегодно предполагается закупать две-три АПЛ SSN(X). К 2048 году численность АПЛ нового поколения должна достичь не менее 66 единиц. Стоимость одной такой подлодки оценивается 5,8-6,2 млрд долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что в США разрабатывают новую стратегическую атомную подводную лодку класса Columbia, оснащенную межконтинентальными баллистическими ракетами с раздельными ядерными боеголовками.

Также мы писали, что у США появилась новая подлодка с ядерными боеголовками, разработанными для сдерживания России. Это судно "Аляска" (USS Alaska).