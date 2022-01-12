Замгоссекретаря США Венди Шерман сделала разновекторные заявления после сегодняшнего саммита НАТО и России.

Она заявла, что НАТО и союзники "четко донесли до РФ", что Альянс не откажется от "политики открытых дверей".

Но дала понять, что двери эти для Украины и Грузии откроются нескоро: обеим странам предстоит еще "проделать большую работу для достижения стандартов НАТО".

По словам Шерман, США не согласятся на запрет расширения НАТО и возвращение к ситуации 1997 года. Но при этом она сказала, что США и НАТО настроены на продолжение диалога с Россией.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сегодняшние переговоры с Россией могут стать началом процесса консультаций по договору, который предотвратит будущие конфликты в Европе, однако не исключает конфронтацию.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва ожидает в рамках Совета Россия-НАТО, который состоится 12 января, серьезного и конструктивного диалога с обсуждением фундаментальных проблем безопасности в Европе.

Также мы сообщали, что в Офисе президента заявили, что во время прошедшей 10 января Комиссии Украина-НАТО украинская сторона "вооружила представителей Альянса аргументами" накануне переговоров НАТО и России, которые пройдут 12 января.

Кроме того, постпред США при НАТО Джулиана Смит заявила, что Вашингтон ожидает от союзников единства во время заседания Совета Россия-НАТО.