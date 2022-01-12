Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 12 января.

В документе, который состоит из 21 листа, предусмотрено, в частности:

создание специальной комиссии по вопросам координации и выполнения стратегии (в январе текущего года),

формирование аналитического дайджеста и распространение его среди посольств стран-членов альянса и украинских чиновников (в каждом квартале),

проведение обучения госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции.

Также в документе говорится о том, все государственные органы, освещая вопрос НАТО, должны руководствоваться неким "унифицированным подходом". Вместе с тем, в Украине собираются подключить к освещению темы альянса средства массовой информации и блогеров (пресс-конференции, конкурсы на лучший материал и прочее).

Еще один пункт, который прописан в документе, формирование "позитивного восприятия" темы вступления Украины в НАТО в обществе. В планах мероприятий есть также проведение уроков и воспитательных часов по теме НАТО для школьников.

Вместе с тем, в Министерстве финансов заявили, что авторы документа не предоставили финансового обоснования плана. Таким образом, пока неясно, за какие деньги его будут реализовывать.

Напомним, Владимир Зеленский в августе 2021 года своей подписью ввел в силу указ "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года", цель которого - реализация стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.

Недавно президент заявил, что Украине нужна четкая временная перспектива относительно вступления в НАТО. Он говорил, что Украина хочет в 2022 году получить конкретные сроки от Альянса.

Между тем, сегодня в правительстве Германии заявили, что вопрос относительно вступления Украины в Североатлантический Альянс в настоящее время не обсуждается.