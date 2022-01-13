Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что проект новых американских санкций против РФ на случай вторжения в Украину направлен на оказание давления на Москву на фоне ведущихся между двумя странами переговоров.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства России в США.

"За требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности", - заявил Антонов.

По его словам, проект новых санкций демонстрирует "неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров".

"Считаем, что призывы на Капитолии к введению "калечащих" антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны", - сказал Антонов.

Напомним, вчера демократы Сената США обнародовали обещанный ранее законопроект о санкциях против России, среди которых значатся и санкции против президента страны Владимира Путина. Их введут, если Москва начнет вторжение в Украину.

Также мы писали о том, что заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков после переговоров России и США, состоявшихся позавчера в Женеве, заявил, что никаких планов напасть на Украину нет и быть не может.