Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал угрозы новых западных санкций, о которых заявляют в США.

О них он высказался в ходе пресс-конференции в пятницу, 14 января.

По его словам, Москва за последние годы добилась успехов по импортозамещению в высокотехнологических отраслях, поэтому санкций не боится.

"Мы готовы к любому развитию событий в сфере экономики. Если у нас и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет они растаяли полностью. Полагаться нужно только на себя", - сказал министр.

Напомним, накануне Евросоюз официально продлил экономические санкции против Российской Федерации до 31 июля 2022 года.

В свою очередь 12 января демократы Сената США обнародовали обещанный ранее законопроект о санкциях против России, среди которых значатся и санкции против президента страны Владимира Путина. Их введут, если Москва начнет вторжение в Украину.

В новые санкции вошли запрет на въезд в США и заморозка американских активов не только Путина, но и высшего руководства России. Санкции грозят также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, главе МИД Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу, а также против "командующих различных ветвей вооруженных сил, включая военно-воздушных сил и военно-морского флота" и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к агрессии против Украины. В Кремле возможные новые санкции от США приравняли к разрыву отношений.