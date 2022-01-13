В случае нападения России на Украину демократы Сената США в своем законопроекте предлагают не только ввести санкции против РФ, но и предоставить Украине 500 миллионов долларов экстренной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба сенатора США Джинн Шейхин.

В случае, если Москва начнет вторжение в Украину, в законопроекте предлагается выделить Киеву 500 млн долларов экстренной помощи и еще три миллиона долларов для обучения украинских военных.

"Законодательство призывает Министерство обороны и Государственное управление ускорить передачу оборонных предметов для укрепления обороноспособности Украины и санкционирует выделение 500 миллионов долларов США в качестве дополнительной чрезвычайной помощи Украине в случае повторного вторжения России", - сказано в документе.

Кроме того, в документе предусмотрена активизация военной помощи Украине. Указано, что "во время 2022 финансового года США должны в приоритетном порядке рассматривать поставки излишков вооружения в Украину, а не в другие страны и регионы".

Помимо этого, авторы законопроекта считают, что должен быть составлен "план по передаче Украине вооружения, которое ранее было подготовлено для проведения операций в Афганистане".

Напомним, в законопроекте предусмотрен ряд санкций против Владимира Путина, если РФ нападет на Украину.

Также сообщалось, что заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков после переговоров России и США, состоявшихся позавчера в Женеве, заявил, что никаких планов напасть на Украину нет и быть не может.