На фоне роста напряженности в Украине российский газопровод "Северный поток-2", в поддержку которого выступила большая часть жителей ФРГ, может может послужить поводом для раскола "светофорной" коалиции в Германии. В стенах немецкой коалиции каждый имеет собственное видение будущего "СП-2".

Об этом в своем материале сообщает газета "Financial Times".

Иностранные журналисты напоминают, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая представляет "Зеленых" в немецком правительстве, заявила, что "Северный поток-2" не будет запущен, если Российская Федерация вновь повторит попытку вторжения в Украину. В то же время немецкие социал-демократы, выступающие за союз с РФ, не поддерживают санкции в отношении "Северного потока-2".

"Financial Times" ссылается на недавно сказанные слова министра обороны Германии и представителя СДПГ Кристины Ламбрехт, которая заявила, что "газопровод не стоит втягивать в этот конфликт", в свою очередь генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт сказал, что международные споры умышленно поощряются, "чтобы похоронить проекты, которые всегда были занозой для некоторых людей".

"Высказывание Кюнерта было очевидной критикой "Зеленых", - пишут журналисты "FT".

Немецкий канцлер Олаф Шольц, который представляет социал-демократов, также отказался публично поддерживать санкции против "СП-2" и пытается быть осторожным в своих заявлениях в отношении РФ и ее газопровода.

По мнению эксперта DGAP по Восточной Европе Штефана Майстера, что это свидетельствует об отсутствии консолидированной позиции немецкого правительства в отношении России.

"Эти разногласия ослабляют Германию и ЕС", - сказал он.

Между тем, по мнению "FT", не все социал-демократы согласны с осторожным подходом канцлера Шольца.

"Бывший заместитель министра иностранных дел Германии Майкл Рот, который сейчас занимает пост главы влиятельного парламентского комитета по иностранным делам, заявил в минувшую пятницу, что Германия должна послать России четкий сигнал: "Северный поток-2" не заработает в случае агрессии против Украины", - пишет газета.

Напомним, ранее мы писали о том, что будущий председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ограничение доступа России к SWIFT (международная межбанковская система) станет "атомной бомбой" для кредитных рынков.

В свою очередь Анналена Бербок во время визита в Киев сегодня, 17 января, заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" пока не полностью соответствует европейскому законодательству, по ее словам, это и стало причиной приостановки его сертификации.