Будущий председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ограничение доступа России к SWIFT (международная межбанковская система) станет "атомной бомбой" для кредитных рынков.

Слова Мерца приводит агентство DPA.

"Сомнение в системе SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг", - заявил Мерц.

"Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Это затронуло бы Россию. Но нам бы это также нанесло значительный ущерб как крупной экспортной державе",— сказал будущий лидер ХДС.

По мнению Мерца, исключение РФ из SWIFT "может подорвать основу этой международной платежной системы". Мерц опасается серьезных последствий не только для европейско-российской, но и для мировой торговли.

Ранее мы писали, что в сенат США внесли еще один законопроект о санкциях против России, газопровода "Северный поток-2" и президента РФ Владимира Путина, в случае если Москва начнет вторжение в Украину. В частности, речь идет о возможности ввести санкции в отношении SWIFT, если SWIFT не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, подпадающим под действие законопроекта.

В то же время, как писало агентство Bloommberg, Соединенные Штаты вынуждены оказывать давление на своих партнеров из Европейских стран. Несмотря на то, что прошли многочисленные переговоры, сторонам не удалось договориться о конкретных санкционных мерах против Российской Федерации в случае ее вторжения в Украину.