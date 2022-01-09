США отключат в России международную платежную систему SWIFT, используемую банками по всему миру "через несколько часов после вторжения в Украину".

Такие сроки и основания для введения санкций назвало издание The New York Times.

По данным издания, официальный представитель Белого дома на телефонном брифинге не отрицал, что обсуждаемые санкции включают отключение от системы SWIFT крупнейших российских финансовых учреждений. Также он допустил возможность эмбарго на поставки в РФ американских оборонных технологий.

По данным Bloomberg, Америка рассматривает вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, если та предпримет нападение на Украину.

Список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

Напомним, что в Кремле назвали слухи о вероятном отключении России от платежной системы SWIFT "информационной истерикой".

Ранее "Страна" сообщала, что в случае нападения на Украину США пригрозили России санкциями против военных, разведчиков и банков.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2".