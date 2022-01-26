Компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток - 2", учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

Об этом оператор сообщил на своем сайте в пресс-релизе.

Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток – 2", расположенного в германских территориальных водах, а также площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

В заявлении, опубликованном Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) в ноябре 2021 года говорится, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин.

Ранее "Страна" сообщала, что в правительстве ФРГ едины по поводу судьбы "Северного потока - 2" и готовы ввести против него санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Также мы писали, что в России заявили о готовности газопровода к работе до конца этого года.