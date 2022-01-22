Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата страны Роберт Хабек заявил, что немецкое правительство едино в позиции по отношению к газопроводу "Северный поток - 2".

Его слова приводит РИА Новости.

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером журналисты спросили, едины ли три политика по поводу вопроса возможных санкций против "Северного потока - 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

"Мы одно правительство, а правительства всегда принципиально едины", - ответил чиновник.

Три политика представляют три партии правящей коалиции. Хабек является лидером "Зеленых", последовательных критиков "Северного потока - 2", Линднер возглавляет либеральную Свободную демократическую партию, которая тоже критически настроена к проекту, а Шольц представляет социал-демократов, в стане которых звучат голоса в поддержку проекта как экономического и не связанного с политикой.



Представители трех партий в последнее время по-разному отвечали на вопросы о судьбе "Северного потока - 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины, что вызвало спекуляции в СМИ о расхождениях в коалиционных партиях по вопросу возможных мер против трубопровода.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении канцлера Австрии Карла Нехаммера, который считает, что газопровод "Северный поток - 2" необходим для надежного энергоснабжения Европы. В свете этого считать магистраль угрозой неуместно.

Также мы писали, что Еврокомиссия решила обратиться к Украине за мнением по поводу газопровода, и это затянет его сертификацию еще на два месяца.