Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что российский газопровод "Северный поток - 2" необходим для надежного энергоснабжения Европы. В свете этого считать магистраль угрозой неуместно.

Об этом политик сказал в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Мое мнение: рассматривать трубопровод сам по себе как угрозу скорее неуместно, особенно когда речь идет о надежности энергоснабжения в Европе", - сказал Нехаммер.

Канцлер добавил, что "Северный поток - 2" означает надежность энергопоставок.

Журналист поинтересовался у политика, изменится ли его позиция в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Нехаммер ответил, что трубопровод "слишком мал для ужесточения режима санкций". По словам австрийского канцлера, "красная линия фиксирована", а к "политике насилия" нет терпимости.

Ранее "Страна" приводила заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок во время недавнего визита в Киев по поводу газопровода. Она сказала, что "Северный поток - 2" пока не полностью соответствует европейскому законодательству, что и стало причиной приостановки его сертификации. А также пообещала принять против него меры только в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Также мы сообщали, что Еврокомиссия решила обратиться к Украине за мнением по поводу газопровода, что затянет его сертификацию еще на два месяца.