Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в "предательстве друзей". То есть - Украины. Поводом стал отказ ФРГ в поставках Украине оружия и отказ остановить проект "Северный поток-2".

"Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ", - написал Кличко в статье для Spiegel.

"Германия должна обеспечить, чтобы закон запрещал таким лоббистам, как бывший канцлер Герхард Шредер, продолжать работать на российский режим. Это будут санкции, которые действительно навредят многим", - пишет Кличко.

Напомним, на днях стало известно, что Германия запретила Эстонии передавать Украине произведенное в ГДР артиллерийское оружие - 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Ранее "Страна" писала о том, что по заявлению МИД Австрии, санкции Евросоюза против РФ в случае эскалации в Украине не затронут "Северный поток-2".

Кроме того, мы сообщали, что канцлер Германии Шольц призвал Европу и США к "осторожности" в вопросе возможных санкций против России из-за Украины. По его словам, они будут иметь последствия для Запада.