Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что правительство Германии не планирует поставлять летальное вооружение Украине, поскольку у правительства ФРГ есть четкая позиция касательно экспорта оружия.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова канцлера в Берлине.

"Если дойдет до военной агрессии, то это будет иметь тяжелые последствия. Какие конкретные меры мы тогда примем, мы будем обсуждать в соответствующее время. У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали", - сказал Шольц.

Напомним, летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику. В ответ на это в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".

Тем ни менее, в январе текущего года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев продолжит диалог с Германией о поставке оружия в Украину.

Также сообщалось, что Шольц уже ни один раз говорил о том, что Германия не будет поставлять оружие Украине.