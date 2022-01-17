Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев продолжит диалог с Германией о поставке оружия в Украину, против которого выступает Берлин. Кроме того, он также добавил, что главы МИД Украины, Франции и ФРГ в ближайшее время обсудят перспективы проведения встречи по Донбассу в "нормандском формате".

Об этом сегодня, 17 января, Дмитрий Кулеба сообщил на совместном брифинге с главой дипломатии Германии Анналеной Бербок, которая находится в Киеве с визитом.

"Мы обсудили вопрос поставок вооружения. Я аргументировал и сообщил о позиции украинской стороны. Прежде всего нам хочется, чтобы сработал именно дипломатический проект (урегулирования в Донбассе - Ред.) и усилия в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция - Ред.) дали результат, - сказал он. - Мы знаем, где и какое оружие можно получить и как его использовать исключительно для защиты своей земли. Мы каждый день работаем и имеем неплохие результаты. И с Германией мы работаем и продолжим диалог", - сказал глава МИД Украины.

Он также добавил, что МИД Германии, Франции и Украины в ближайшее время обсудят в Киеве перспективы проведения встречи по Донбассу в "нормандском формате" на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.

Напомним, в июне 2021 года на тот момент глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна не станет поставлять оружие для Украины, потому что это может снизить эффективность Нормандского формата.

Перед этим в одном из своих интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику. После заявления Зеленского в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".