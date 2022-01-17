В Кремле, комментируя предложение Владимира Зеленского провести трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и Джо Байденом, заявили, что не считают, что есть смысл в обсуждении российско-украинских отношений при участии США.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет ТАСС.

"Зачем привлекать Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки", - сказал Песков.

Также Песков добавил, что если Зеленский хочет обсудить тему Донбасса, то в Кремле не понимают, что именно украинская сторона хочет обсуждать с Россией на этот счет, потому что "Россия не является стороной конфликта".

"Там вопрос - по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, "в данном случае все равно предстоит выяснить, что о Донбассе предлагают украинские оппоненты обсуждать с Россией".

"Означает ли это, что большую надежду они возлагают на Соединенные Штаты и меньшую надежду они возлагают на Нормандский формат? Означает ли это, что они не считают больше необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в Нормандском формате? К сожалению, пока ответов на все это нет", - заявил Песков.

Напомним, о предложении Зеленского провести трехсторонние переговоры с РФ и США на прошлой неделе рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он также заявил, что Киев ожидает ответа от Вашингтона.

Также мы писали о том, что ранее в Кремле заявляли, что готовы договариваться о новой Нормандской встрече лишь после выполнения Киевом своих обязательств.