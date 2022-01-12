В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения саммита лидеров Нормандского формата, чтобы достичь договоренностей о прекращении конфликта на Донбассе. В Кремле считают, что на данный момент нет понимания, когда бы такая встреча могла состояться.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания по конкретным срокам такой встречи нет", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Зеленского о том, что Киев готов к необходимым решениям по урегулированию ситуации на Донбассе на новом саммите "четверки", Песков сообщил, что сначала нужно выполнить уже достигнутые договоренности.

"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика", - сказал он.

Напомним, о необходимости проведения встречи "Нормандской четверки" Зеленский заявил во время встречи с политическими советниками лидеров Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном, которые посетили Украину.

При этом ранее Плетнер и Бонн встретились с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. После встречи он заявил, что стороны обсудили несколько практических шагов по реализации Минских соглашений и договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства.