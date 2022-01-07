Президент Франции Эмманюэль Макрон, который сегодня анонсировал в ближайшее время переговоры с Путиным, заявил о том, что его страна совместно с Германией инициируют на протяжении следующих нескольких неделю проведение встречи в "нормандском формате" с целью поиска решений по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Об этом французский правитель заявил сегодня, 7 января, в Париже в ходе пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии для представления приоритетов французского председательства в Совете ЕС на следующие полгода. Мультимедийный портал ЕС транслировал пресс-конференцию.

"Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц – Ред.) мы предложили провести еще одну встречу на протяжении следующих недель… Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", – сказал Макрон.

Он также добавил, что одним из приоритетов французского председательства в Совете ЕС станет завершение работы над стратегическим компасом Евросоюза, который должен определить приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.

"У нас есть общая позиция в Европе относительно необходимости действовать более скоординировано. У нас есть общие подходы относительно (оборонной – Ред.) промышленности, относительно совместных проектов, которые мы будем продвигать вперед. Это будет укреплять нашу стратегическую автономию, даст возможность иметь мощную европейскую оборону и большую техническую и технологическую автономию. Это абсолютно ключевое направление", – резюмировал президент Франции.

Между тем, вчера, 6 января, в Москве окончились переговоры замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Они продолжались 4,5 часа. На встрече, организованной по инициативе российской стороны, главной темой обсуждения стало урегулирование ситуации на востоке Украины.

Кроме того, мы также сообщали о том, что с 1 января Франция начала председательствовать в Совете Европейского союза.