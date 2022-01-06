Днем в четверг, 6 января, в Москве началась встреча замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с советниками канцлера ФРГ и президента Франции по ситуации в Украине.

Об этом сообщает "РИА Новости"

ФРГ на переговорах представляет внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, Францию - дипломатический советник президента Эммануэль Бонн.

Напомним, на эти переговоры не позвали украинского советника - Андрея Ермака. Но он накануне позвонил французским и немецким коллегам. Судя по длине твита, опубликованного Ермаком по итогам беседы вчера, переговоры носили формальный характер.

Ранее мы писали, что в конце декабря в правительстве ФРГ подтвердили, что советник канцлера Плетнер планирует провести с Козаком переговоры относительно Украины, однако об участии в них представителя Франции стало известно только 3 января после официального заявления представителя правительства Германии.

Также мы сообщали, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин сказал своему французскому коллеге Макрону, что Нормандская встреча зависит от выполнения Киевом Минских соглашений.