На этой неделе состоятся переговоры советника канцлера Германии Йенса Плетнера с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Об этом со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта пишет ТАСС.

Их встреча анонсировалась еще в конце декабря. После предыдущих переговоров Плетнер высказал обеспокоенность в связи с ситуацией в Украине и призвал Россию к деэскалации. Он выступил за продолжение сотрудничества в рамках Нормандского формата.

Также сегодня сообщалось о том, что готовится встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны намерены встретиться уже в январе. Они обсудят газовый вопрос и Украину.

Кроме того, мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с главой США Джо Байденом. Беседа длились полтора часа. То есть, еще дольше, чем предыдущий звонок.

"В общем, с учетом того, что Байден вчера полтора часа говорил с Зеленским о Минских соглашениях - по Украине у России и Запада налаживается довольно серьезный диалог", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

"Страна" подробно анализировала, что стало понятно из ночного звонка Байдена Зеленскому.