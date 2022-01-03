Анонсированные ранее переговоры между Россией, Германией и Францией по вопросу Украины пройдут в четверг, 6 января, в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

По данным источника, в Москву приедут внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Их примет замруководителя администрации Кремля и представитель России на переговорах по Донбассу Дмитрий Козак. Представители Киева во встрече участвовать не будут.

В конце декабря в правительстве ФРГ подтвердили, что советник канцлера Плетнер планирует провести с Козаком переговоры относительно Украины, однако об участии в них представителя Франции стало известно только 3 января после официального заявления представителя кабмина Германии. Собеседники агентства Reuters называли редким событием прямые переговоры между Берлином и Москвой по украинскому вопросу.

Напомним, представитель Кабинета Министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия готова к любым переговорам с Россией для решения украинского вопроса.

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