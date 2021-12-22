Представитель Кабинета Министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия готова к любым переговорам с Россией для решения украинского вопроса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг Хебештрайта.

"В принципе ситуация такова: ввиду вопросов, которые ставит Россия, мы хотим способствовать деэскалации и готовы к любым переговорам", — заявил Хебештрайт.

По его мнению, будущие переговоры нужно проводить на экспертном уровне, чтобы прояснить все детали данной ситуации.

Представитель бундестага уточнил, что Германия и Франция намерены прояснить в "нормандском формате" все вопросы, которые возникают в отношениях Украины и России. Главы государств согласились об этом на недавних переговорах в Брюсселе.

Ранее мы писали о том, что Министерство иностранных дел РФ 17 декабря опубликовало стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

При этом, союзники НАТО не смогли прийти к консенсусу по поводу переговоров с Россией о ее предложениях по гарантиям безопасности.

Вдобавок, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не считает необходимым участие Киева в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.