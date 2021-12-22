В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что хотя на границе Украины и России сложилась критическая ситуация, РФ остается "частью общеевропейского дома". Поэтому, по словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, необходимо найти дипломатический путь предотвратить эскалацию.

Об этом она заявила в интервью газете Die Zeit.

"Хотя ситуация на украинско-российской границе сейчас критическая, Россия – это часть европейского дома. Европа состоит не только из ЕС, но и из Совета Европы, в который входят 47 стран, включая Россию. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", – сказала Бербок.

По мнению Бербок, основой сильной внешней политики являются не обвинения и нападения, а описание мира таким, какой он есть.

"Не обвинять, не нападать на другую сторону на повышенных тонах, а описывать мир таким, какой он есть, и действовать исходя из этого" – сказала она.

Также глава МИД ФРГ заявила, что текущий кризис можно разрешить только дипломатическим путем. По ее словам, она обсуждала это с российским коллегой Сергеем Лавровым, и этот разговор выявил "противоположные позиции по многим вопросам".

Кроме того, она высказалась относительно сертификации "Северного потока-2". По ее словам, к этому проекту у нее и у канцлера Олафа Шольца разные подходы, но оба они считают, что процесс сертификации газопровода должен опираться на европейское энергетическое законодательство.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила сказать России, что у нее нет права указывать партнерам НАТО, как себя вести.

Также мы сообщали о том, что Боррель обвинил РФ в давлении на Европу при помощи энергетики для сертификации "Северного потока-2".