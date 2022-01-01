С 1 января Франция начала председательствовать в Совете Европейского союза. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил ее с этим.

Поздравление он разместил с своем Twitter-аккаунте днем 1 января.



"Поздравляю Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины и Европейского союза, в частности в сфере безопасности", - пишет Зеленский.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на период своего председательства в Совете ЕС ставит в качестве приоритета начало реформирования Шенгенской зоны по двум направлениям:

создание специальной организации, которая будет проводить встречи с профильными министрами и управлять Шенгенской зоной;

создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе.

В Париже в честь председательства Франции в Совете ЕС под Триумфальной аркой повесили флаг Евросоюза. Это возмутило правых, которые считают, что нельзя было заменять им французский триколор. Марин Ле Пен заявила, что это провокация, оскорбляющая тех, кто воевал за Францию (под Триумфальной аркой находится могила Неизвестного солдата).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ФРГ 1 января сменила Великобританию в качестве председателя G7.

Также мы писали, что в акватории Черного моря корабли Военно-морских сил Украины и Франции провели совместные военные учения. В ведомстве заявили, что целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе.