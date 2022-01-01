В соцсетях обсуждают рекордное по длительности новогоднее обращение Владимира Зеленского. Оно продолжалось более 22 минут и в основном было посвящено достижениям.

Украинцы пишут, что пока президент рапортовал о победах спортсменах, учителей и медиков, цифры говорят о том, что они увольняются и уезжают работать за границу.

Собрали реакцию соцсетей на поздравление президента в этом году.

"Даже победу Усика себе приписали"

"Не хотела портить праздник. Поэтому несколько подпорчу первоянварское похмелье.

Внимательно посмотрела вчерашнее поздравление Зеленского.

Значительно меньше "Я" в предложениях. До президента наконец-то дошло, что я - последняя буква в алфавите. Это успех!

Порадовалась за наших учителей, которые из-за всех сил стараются растить грамотным и образованным будущее поколение.

За медиков, делающих уникальные операции и в режиме 24/7 борющиеся с грозной пандемией, получая при этом копейки.

За спортсменов, вынужденных тренироваться в жутких условиях, но при этом умудряющихся привозить в Украину десятки олимпийских и паралимпийских медалей. Которые возвращают нашей стране самые престижные боксерские чемпионские пояса и достойно борются с ведущими командами мира на футбольных полях.

За наших офицеров и солдат, восьмой год держащих линию фронта, пока глубоко в тылу никто не ответил за прошлое и нынешнее "свинарчуковство".

За металлургов и аграриев, деятелей науки и искусства, простых строителей и транспортников.

За всех людей, добросовестно делающих свою работу. Кто искренне рассчитывает, что пока они трудятся, те, кому мы делегировали все полномочия – законодательные, президентские, исполнительные – будут так же честно и хорошо делать свою работу.

А они, оказывается, все это время "просто болели" за нас. Сидели у экранов телевизора и считали лайки под постами.

Переживали за наших спортсменов и артистов. За то, как мы справляемся, преодолеваем трудности, как умудряемся выживать и выкручиваться спустя два года после того, как у нас как бы окончилась "эпоха бедности".

У нас же уже два года как не должно быть объявлений "Работа в Польше", а в Польше еще два года назад все должно было быть заклеено объявлениями "Работа в Украине".

Миллионы людей как-то умудряются выживать с космическими коммунальными тарифами (которые, как обещал гарант на тренажерной дорожке, этой зимой должны были уменьшиться "где-то наполовину), нищенскими пенсиями и социальными пособиями, двузначной инфляцией, стремительно растущими ценами на продукты питания первой необходимости, и прочими результатами суперсекси правления "зеленой команды".

Вместе с этим слуги народа стремительно набирают вес, кварталами скупают элитную недвижимость, обновляют автопарки, обмениваются со своими родственниками миллионными подарками вплоть до телеканалов "под елочку", десятками устраивают под кайфом скандальные ДТП, заказывают женщин коммерческого секса прямо под куполом Рады, балуются кокаином, свысока рассказывают про детей низкого качества и радуются смерти вчерашних коллег.

Много подвигов прошлого года, на что есть посмотреть. Как дорожает в геометрической прогрессии очередной километр дорог в рамках "Великого крадівництва".

Как по беспределу пытаются закрыть рот всем, кто не вписывается в победные видосы Зеленского – от руководителя инфекционной больницы, прямо указывающей на провалы в борьбе с пандемией, до журналистов, которые работают в некомфортном для гаранта формате и все пытаются докопаться до истины, описывая очаги гипер-коррупции и непотизма эпохи Зе.

Все, что вы, президент Владимир, пытались приписать себе или коллективному "мы" - это все заслуга не вас, и даже не "абстрактных нас", а исключительно тех конкретных больших и маленьких, известных на весь мир и мало кому публично известных украинцев, которые с каждым годом стараются все меньше полагаться на мудрого правителя, и пытаются своими руками строить сперва своё дело, а после страну.

Вас это вообще не касается. Вы вчера даже победу Усика себе приписали, запамятовав, что так и не смогли организовать трансляцию боя для украинцев. Каналы закрываете, а бой с Усиком показать не можете.

С праздниками! И пусть на ваших столах будет скумбрия по 8 гривен. И говядина – по 20!" - написала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Посмотрела выступление Зеленского. Плевалась аж 22 минуты. Ну и собственно вопрос: а где Лена Зеленская?" - написала журналист "Страны", ведущая блога "Ясно-Понятно" Олеся Медведева.

"А вот так отметили наступление 2022 года в Северной Корее.

Замечу, что даже там глава государства не сношал уши подданным новогодним обращением целых грёбаных 20 минут" - написал журналист Юрий Ткачев.

"В следующем году будет обращение на час"

"20 минут новогоднего обращения - это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!

Начала слушать. Мысль не уловила. Стала щёлкать по каналам на Т2. Все государственные и ахметовские транслировали. Пятый тоже. А по Прямому в студии с ведущими общалась Черновол (совпадение?)

Пошла покурить, вернулась на бабушкины пирожки. Успела отметить, что говорит о них чувак, одетый как на похороны.

Вангую, в следующем году свой бессмысленный текст он начнет за час. Может себе позволить! А вам как?" - прокомментировала речь журналист Ольга Палий.

"Бредятина человека с дикой манией величия. Вместо того, чтоб говорить о вечном и важном, как все мировые лидеры, он о сиюминутном и все больше о себе. Позор. Пусть в Новом году он закончится! С Новым годом всех, кто ещё не встретил" - написал депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

"Посмотрел новогоднее выступление Президента Зеленского без звука. Кстати, очень полезно, замечаешь некоторые последовательности в мимике, некоторые черты в актерской технике. Видишь, за счет чего у зрителя скачивают заготовленные эмоции.

Затем отдельно прочитал выступление. Ну, более-менее, но зачем так долго? Как человеку 20 минут по привычке держать в руках бокал или рюмку? Даже у самых ярых фанов оратора появляется мысль: "Кароче, Склифасовский…"

Что-то господа сценаристы предали золотое правило панк-песен и новогодних выступлений: make your point and leave" - написал журналист Евгений Кузьменко.

"Зеленскому нечего сказать людям"

"Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил "повышение" зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым 3 года срывал финансирование, и спортсмен из своей фракции, и пилоты вертолетов, которые должны спасать людей, а не возить прислугу клоуна на пирушки, и семьи пленных, которых бросил в плену, потому что отдал весь обменный фонд 2 года назад, а захват нового – сорвал, и военные, которым уже 3 года не поднимает зарплату, и ту задерживает.

И всех Вовка кормил обещаниями.

Военные у нас уже в следующем году забудут слова "квартирная очередь". "Зарплаты врачей возрастут в 2 раза", "моя цель – в 2 раза увеличить зарплаты учителям в следующем году", "появится экономический паспорт у наших детишек".

Вместо 1 тысячи обещаний – 2 тысячи обещаний.

Мне было просто интересно посмотреть, как зеленый сценарный кооператив будет выкручиваться, когда сказать нечего.

Какое шоу они сделают, когда полностью проникли и проврались? А легко.

Рассказал, что "они напугали олигархов". Так и сказал.

Весь список форбса, который при Вове увеличил свое состояние втрое, поперхнулся сыром.

Веерных отключений света, "которыми нас пугали олигархи", не было. Так просто.

Я сам сидел без света и куча людей по Украине могут подтвердить, что сидели без света хотя бы раз.

"Цены на газ для граждан не выросли. И это факт."

Госстат: в октябре 2020 года начисления за жилищно-коммунальные услуги в Украине составляли 11 млрд грн, а в октябре 2021 года – 16,4 млрд грн, то есть выросли на 49%.

"Пугали, что мы будем голодны, а мы впервые собрали столько-то там тонн урожая. И это рекорд для независимого государства".

Министр Лещенко включил в ежегодную статистику урожая не только зерновые, но и зернобобовые. Так и появилась красивая цифра – 100 млн. тонн

Сотни сырзаводов объявляют о закрытии. Всю пищевую пшеницу вывезли, Зеленский подписывает указ о "поддержке хлебопекарей". Кабмин вводит государственное регулирование цен на хлеб и масло и т.д.

"Нас пугали, что международные партнеры от нас отвернутся."

А что, не отвернулись, ты, неуклюжий дурачок?

"Наконец-то у нас достойная зарплата! - смогли сказать наши врачи". В Польше???

Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились, за 2020-первый квартал 2021 года.

Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью.

Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза", - написал экс-министр соцполитики Андрей Рева.

"Кто додумался снимать этот… ролик в Мариинском дворце с пустыми тарелками, у большинства с малознакомыми лицами.. на более чем 20 минут! Думаю, редко кто посмотрел этот видосик от начала и до конца! Какой-то неискренний и наигранный.

Мне, кстати, сразу эмоционально вспомнился и прошлогодний, когда през снимался среди детей, которых мучили для съемок несколько часов… и потом была долгая и публичная история выяснения отношений между родителями и организаторами… В этот раз решили детьми не обременяться.

Все время думаю, как было хорошо, когда для новогоднего поздравления президента не собирали ни детей, ни взрослых, не мастерили какие-то удивительные роскошные царские декорации, не отвечающие ни времени, ни его духу ни в мире, ни в стране!

Когда президентское поздравление примитивно не тянулось аж за 20 минут, а люди при этом в семейном кругу, среди друзей и настроены услышать короткое, но емкое, умное и искреннее поздравление от президента страны, а не пространные речи ни о чем, понимая, что с первого января всех ожидает существенное увеличение налогов, тарифов для каждого, кто еще что-то способен делать в этой стране ... не слушая отчетов о достижениях, которых нет именно под бой новогодних часов!

Как будет хорошо, когда эта кризисная президентская ярмарка завершится!" - написала юрист Марина Ставнийчук.