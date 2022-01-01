Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым, 2022-м годом. Его обращение оказалось очень длинным - более 22 минут.

В своем ролике Зеленский перечислил тех, кто, по его мнению, больше других достоин поздравлений в этом году. Как, например, спортсмены.

"Украинцы прыгают выше и бегают быстрее", - сказал Зеленский. И при этом добавил, что украинские футболисты не стали побеждать британцев, чтоб "не портить отношения со стратегическим партнером".

Также он поздравил врачей, сделавших миллионы прививок. И других медработников - например, фронтовых.

Зеленский перечислил писателей, ученых, а затем водителей - "обычных людей, тех, кто просыпается первым и ложится последним".

На видео показано, как некоторые особо заслуженные украинцы идут по красной дорожке - судя по всему, Мариинского дворца. На кадрах есть и другие люди: военные, политзаключенные и так далее.

Далее идут кадры приема, который Зеленский сделал в честь перечисленных украинцев. Среди них и недавно получивший звезду героя член "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло, который шутил о "костях русскоязычных младенцев".

В целом обращение Зеленского - по сути бесконечное перечисление разного рода побед. "Мы дрались с Усиком против Джошуа, мы боролись с Беленюком". Также президент заявил, что каждый, кто видел парад к 30-летию независимости, "стал фанатом Украины".

Затем он перешел к тому, что "мы не ждем, что мир решит наши проблемы и вернет наши земли".

Вспомнил он и об антиолигархическом законе: "Как мы напугали олигархов! Как они испугались одного закона!"

Зеленский надеется, что в следующем году украинское военные сфотографируются в Крыму, Донецке и Луганске. В конце он заявил, что пока что "мы не завершили войну на Донбассе".

"К сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!" - уверен Зеленский.

Единственная фраза на русском, которая прозвучала от Зеленского, тоже касалась Донбасса: "И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте".

Также он пожелал, "чтобы соседи в гости к нам – с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука".

В целом, как всегда у Зеленского, обращение оказалось винегретом из бодрого перечисления "перемог", театральных приемов, "объединяющих" призывов и разного рода метафор.

Если сравнивать с прошлыми новогодними поздравлениями Зеленского, то нынешнее вышло самым затянутым и наиболее банальным из всех.

Никаких оригинальных находок не было и неординарных идей не прозвучало.

Главное - в сегодняшнем видео вообще не говорилось о том, что нужно уважать всех украинцев, независимо от их языка и политических взглядов. Хотя раньше Зеленский делал на этом акцент.

Аналогично раньше Зе целые отрывки своих выступлений говорил по-русски - сегодня же ограничился лишь короткой фразой.

"Страна" напоминает, что говорил Зеленский в своих прошлых новогодних поздравлениях.