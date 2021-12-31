Президент Украины Владимир Зеленский хочет переименовать партию "Слуга народа" ближе к парламентским выборам.

Об этом сообщили "Стране" источники, близкие к окружению президента.

По их словам, на Банковой обсуждается вариант, по которому "Слуга народа" будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом пойдёт на выборы.

Такой план созрел на основе анализа данных социологии, которая показывает, что рейтинг Зеленского заметно выше, чем у его партии.

Также источник сообщил "Стране", что в Офисе президента планируют составить список партии на выборы без зашкваренных персонажей из числа нынешних "слуг народа".

"Вообще действующих депутатов Рады из фракции "Слуга народа" в списке будет немного. Постараются подобрать максимально незашкваренный состав. Персонажей же с испорченным имиджем, но которых все равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы", - говорит источник.

Ранее мы писали, что в Офисе президента подтвердили, что досрочные выборы Рады в их планы не входят.

Также сообщали, что в "Слуге народа" на следующие выборы в Раду хотят взять в состав половину нынешней фракции.