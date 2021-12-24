Соединенные Штаты Америки будут представлять украинскую позицию в переговорах с Российской Федерацией.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, США выступают адвокатом Украины. Мережко добавил, что Соединенные Штаты четко сделали заявление, что они не собираются принимать какие-то решения в обход Киева, а после заставлять их принимать.

"По сути, эти переговоры США - Россия будут трехсторонними. Украина будет там представлена Соединенными Штатами, которые будут защищать наши интересы и нашу позицию", - сказал он.

Ранее мы писали, что Москва получила предложение от НАТО провести в январе следующего года Совет "Россия-НАТО". На данный момент предложение рассматривается российским правительством.

Также сообщали, что Москва требует срочный ответ Вашингтона на предложения по безопасности. Речь идет об опубликованном Министерством иностранных дел РФ стратегическом предложении России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, среди них - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.