Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который ранее заявил о вероятности распада парламентской монокоалиции, рассказал, что следующих парламентских выборах будут участвовать минимум половина депутатов фракции "Слуга народа".

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия в интервью "Интерфакс - Украина".

На вопрос журналиста о том, много ли нардепов из текущего состава фракции попадут в команду, которая примет участие в выборах в Верховную Раду Украины, Арахамия ответил: "Половину точно (возьмем – Ред.)".

Кроме того, но также добавил, что "Слуги народа" подверглись многократной критике, но, учитывая ограниченное время на отбор кандидатов перед прошлыми выборами, то во фракции "не все так плохо".

"Конечно, есть люди, которые попадали в медийные прецеденты. Но есть и ребята, у которых сформировалось государственное мышление, которые за два с половиной года заметно выросли. Это видно во время дискуссий на заседаниях фракции. И мне это нравится", - сообщил Арахамия.

По его словам, многие депутаты фракции сейчас учатся.

"У нас есть и большая образовательная программа, мы работаем с Киевским национальным университетом им. Шевченко… И я тоже, кстати, учусь в академии госуправления при президенте, которая относится к КНУ им. Шевченко", - добавил Арахамия.

Между тем, ранее мы писали, что Давид Арахамия заявил, что не придает большого общественного значения тому, что уволенный после скандала заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили может иметь российское гражданство, о чем ранее сообщали журналисты.