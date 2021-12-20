Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10 процентов. Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Вероятность такого сценария (распада монокоалиции - Ред.) процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", - сказал он.

По словам Арахамии, он не видит "такой прямой фатальной угрозы развала коалиции", но если монобольшинство распадется, то новый формат парламентского большинства может быть с группами "Доверие" и "За будущее".

Арахамия также напомнил, что в случае, если договориться о коалиции не получается, то закон предусматривает досрочные выборы в парламент.

"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", - отметил Арахамия.

Ранее "Страна" писала о том, как группа "Доверие" вместе с Разумковым хоронят монобольшинство "Слуги народа".

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