В Офисе президента Украины заявили о том, что сейчас нет законных оснований для проведения досрочных выборов в Раду. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает что разговоры о досрочных выборах парламента являются "чисто политтехнологическим приемом".

Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

"Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента - это его способность принимать реформаторские законопроекты. Парламент этого созыва выполняет свою работу – не без проблем, но в целом эффективно", - сказал Подоляк.

Это подтверждает, что план Зеленского - протянуть как можно дольше ситуацию, когда в Раде у него есть крупнейшая фракция (пусть де-факто там уже и нет монобольшинства), пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"А ближе к осени 2023 года (когда должны состояться очередные выборы Рады, на которых Банковая хочет вернуть мажоритарку, и начаться кампания по выборам в президенты) ОП определится с дальнейшей тактикой и стратегией в зависимости от шансов Зеленского на победу на выборах, а также в зависимости от степени контролируемости властью ситуации в стране", - комментирует "Политика Страны".

Напомним, на канале Коломойского мольфарка предсказала досрочный уход Зеленского.

Кроме того, мы также писали, что данные исследования, которое провела социологическая группа, показали, что большинство украинцев поддерживают роспуск Рады и проведение новых парламентских выборов раньше срока.