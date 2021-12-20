В Раде предлагают провести следующие выборы по пропорционально-мажоритарной системе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6444 о проведении следующих выборов по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Документ вносит соответствующих изменения в Избирательный кодекс, который предусматривает пропорциональную систему с открытыми списками.

На сайте парламента указано, что законопроект внесен в пятницу, 17 декабря, и в тот же день он передан на рассмотрение руководству Рады.

Инициаторами законопроекта являются шесть мажоритарщиков из группы "За будущее" - Сергей Минько, Александр Герега, Виктор Мьялик, Дмитрий Лубинец, Игорь Молоток, Юрий Шаповалов.

Самого текста законопроекта на сайте Рады еще нет.

Отметим, что летом 2019 Рада проголосовала за пропорциональную систему с открытыми списками, т.е. без мажоритарной составляющей. Теперь украинцы должны голосовать по двум спискам: за номер партии, и за номер кандидата в партийном списке, и чем больше голосов получает кандидат, тем выше его место в партийном списке.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6402, который предусматривает возможность 16-летних украинцев баллотироваться на местных выборах. Инициаторами документа стали 12 нардепов от "Голоса", "Слуги народа" и "Доверия".

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский анонсировал возможность электронного голосования в Украине. По его словам, эта технология якобы уже разрабатывается вместе с ведущими мировыми техкомпаниями.