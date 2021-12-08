В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6402, который предусматривает возможность 16-летних украинцев баллотироваться на местных выборах. Инициаторами документа стали 12 нардепов от "Голоса", "Слуги народа" и "Доверия".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект предусматривает, что лицо, достигшее 16 лет, имеет право быть кандидатом на местных выборах, претендуя на должность депутата (областного, городского, сельского, поселкового совета), а также мэра города или сельского и поселкового главы.

Также предлагается разрешить 16-летним быть членами партий, подписываться под электронными петициями к местной власти, учреждать общественные организации.

В случае баллотирования на местных выборах гражданина от 16 лет, он приобретает полную гражданскую дееспособность.

В пояснительной записке депутаты приводят пример Австрии, разрешающей 16-летним голосовать на выборах, а также Германии, где 16-летних допускают к голосованию в отдельных землях.

Депутаты указывают на резолюцию Конгресса местных и региональных властей Совета Европы от октября 2015 года, согласно которой снижение возрастного ценза до 16 лет в долгосрочной перспективе будет оказывать положительное влияние на явку на выборах.

Отметим, что среди инициаторов законопроекта депутаты от фракции "Голос" Роман Лозинский, Галина Васильченко, Владимир Цабаль, депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, Александр Аликсийчук, Георгий Мазурашу, Дмитрий Любота, депутат от группы "Доверие" Лариса Билозир.

"Странность этого законопроекта в том, что предлагается разрешить 16-летним баллотироваться в мэры и депутаты, но при этом голосовать им будет по-прежнему запрещено.

Так как в статье 70 Конституции написано, что избирательное право граждане получают по достижению 18-летнего возраста.

Правда, уже давно ходят слухи, что у Зеленского хотят разрешить голосовать с 16 лет (чтоб увеличить его поддержку на выборах), но для этого нужно менять Конституцию", - комментирует новую идею телеграм-канал "Политика страны".

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский подписал закон об обещанной "Вовиной тысяче" за вакцинацию.

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