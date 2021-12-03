Нардеп Леся Забурннная (СН) всегда приковывает мужские взгляды под куполом парламента. Несмотря на свою нестандартную фигуру, она любит броские хищные принты и яркие наряды. За что ее прозвали «женщиной-кошкой» и Фионой (принцесса из мультика «Шрек»). И часто, одеждой женщина только подчеркивает свои пышные формы. На этот раз ее платье (явно пошитое на заказ) вызвало фурор в кулуарах. Все потому, что крой виделял выдающийся размер бюста и визуально уменьшал талию. Политики за глаза говорили, что наряд даме к лицу. Но при этом весьма неуместен для пленарного заседания.

Не остался в стороне и «голый» пиджак еще одной знатной модницы из фракции «Слуга народа» Оксаны Дмитриевой. С первого взгляда в черно-белом ансамбле нардепа нет ничего такого особенного, просто деловой костюм. Но стоило девушке повернутся спиной, как в ложе прессы начался шквал щелчков затвора фотокамер. Потому что модель жакета оказалась весьма экстравагантной, с полностью открытой спиной, завязанной лишь на кулиску. Эта деталь выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры.

Дмитриева удачно миксует вещи из разных комплектов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Кстати, в своих интервью Оксана рассказывала, что у нее в гардеробе не так уж и много вещей. Просто ей удается удачно компоновать жакеты и юбки, брюки. Из двух костюмов Дмитриева может составить до десяти модных «луков». Среди марок и брендов «слуга народа» отдает предпочтения творениям из коллекции украинского дизайнера Андре Тана, с которым дружит много лет. Более того, модельер помогает депутату купить заграницей лакшери аксессуары «дорогие за недорого». На скидках и в аутлетах.

Среди мужчин на этой пленарной неделе отличился Павел Халимон из пропрезидентской фракции. Он щеголял по залу заседаний в свитере с весьма экстравагантным принтом. На нем бордовые рыбы и рыболовные снасти. Подобные оригинальные расцветки есть в коллекциях былых лет модного дома Gucci и Kenzo. Но полностью идентичного мы не нашли.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что София Ротару едет в Москву выступать на «Песне года».