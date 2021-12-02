4 декабря в московском дворце спорта "Мегаспорт" состоится запись легендарной "Песни года". В 2021-м музыкальный фестиваль отметит свое 50-летие. По традиции, это будет большой новогодний концерт с участием лучших артистов России и Украины, который затем покажут по ТВ.

Последние несколько лет участие украинских артистов на концертах в Москве сопровождается травлей в их адрес со стороны националистов.

Так, в прошлом году шквал хейта обрушился на примадонну украинской эстрады Софию Ротару, которая ради участия в "Песне года" отсидела 14-дневный карантин в Москве из-за пандемии коронавируса.

Но несмотря на это, София Михайловна и в этом году будет зажигать в российской столице. Ее имя стоит первым в списке участников «Песни года-2021». Помимо Ротару, на сцене дворца спорта выступит еще более трех десятков звезд. Среди них Филипп Киркоров, Ирина Алегрова, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Николай Басков и многие другие. Есть и представители украинского шоу-бизнеса. Например, Ани Лорак и Таисия Повалий.

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