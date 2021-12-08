Венецианская комиссия перенесла на вторую половину января рассмотрение законопроекта об олигархах, тогда как должна была заниматься этим вопросом 10-11 декабря.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, в среду, 8 декабря.

"Бюро Венецианской комиссии сообщило о перенесении рассмотрения вопроса о предоставлении заключения по закону Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" на следующую пленарную сессию Комиссии, которая состоится во второй половине января 2022 года", - написала она.

Вместе с тем, выводы будут предоставлены по срочной процедуре.

Предварительно, рассмотрение этого вопроса было запланировано 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии, которая назначена на 10-11 декабря.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что Венецианская комиссия уведомила парламент о том, что ее вердикт о законопроекте об олигархах будет готов в середине декабря и рекомендовала украинскому парламенту не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии.

Однако на следующий день законопроект №5599 об олигархах Верховная Рада приняла во втором чтении, но со взаимоисключающими правками.

В ноябре президент подписал этот законопроект. Ранее "Страна" подробно рассказывала, что сказано в законе об олигархах, подписанном Зеленским, и какими будут его последствия.