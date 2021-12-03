В ежегодном послании президента к Верховной Раде, зачитанном Владимиром Зеленским в этот раз 1 декабря, “Страна” обратила внимание на минимум две вещи, которые могут иметь непосредственное отношение к избирательному процессу в Украине.

Во-первых, Зеленский снова вернулся к задумке электронного голосования, технология которого якобы уже разрабатывается вместе с ведущими мировыми техкомпаниями. Во-вторых, президент вспомнил об идее двойного, или, как отметил он сам, множественного гражданства, которое он хотел бы распространить на украинскую диаспору, но только на проживающую в ЕС, Канаде и США.

Эти заявления вызвали особый интерес вот почему. В политтусовке с некоторых пор существует есть мнение, что в Офисе президента (ОП) перебирают варианты, как Зеленскому переизбраться на следующий срок. Раздача паспортов диаспоре и внедрение онлайн-выборов считаются частью обсуждаемого плана. Так ли это или нет, власть не признается. Но интересно, смогут ли они сработать.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Мешает Конституция

“Главный посыл выступления президента - двойное гражданство и электронное голосование. Все остальное - антураж. У нас меняется вся электоральная картина. Прибавляются 8-10 млн избирателей, которые будут голосовать в “Дие” (по укр. “Дія” - электронный сервис государственных услуг, разработанный Минцифры - Ред.) Плюс в “Дие” голосует вся страна. Примеры России вдохновляют, хотя нам будут говорить об Эстонии”, - написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат восьмого созыва, директор Института будущего Вадим Денисенко.

Так он отреагировал на два анонса в президентском послании этого года к парламенту.

Зеленский предложил законодательно закрепить право на двойное (или множественное) гражданство, заявив, что важно для украинцев, проживающих в ЕС, Канаде и США.

“Нас 65 миллионов. Впервые украинцы со всего мира будут ощущать себя не диаспорой, не просто людьми “украинского происхождения”, а украинского гражданства. Равными украинцами”, - заявил Зеленский.

Пакет законопроектов на тему гражданства ОП действительно внес на следующий день (к ним мы еще вернемся).

Об идее е-голосования Зеленский говорил недавно на своем пресс-марафоне. Он увязывает ее с электронной переписью, которая предварит онлайн-выборы и которую проведут в сотрудничестве с технологическим гигантом Apple уже в феврале 2023 года. Очередные выборы в Верховную Рады должны состояться осенью 2023-го (хотя сейчас власть продвигает идею переноса на осень 2024-го), а президента - весной 2024 года.

Но об е-голосовании пока только разговоры, хотя и повлекшие споры. По теме двойного гражданства работа уже началась. Во всяком случае, зарегистрированные президентом 2 декабря законопроекты представлены именно в таком ключе.

О проекте № 6368 “О внесении изменений в Закон Украины “О гражданстве Украины”, на президентском сайте сказано, что он “призван обеспечить правовую определенность отношения государства к украинским гражданам, имеющим гражданство (подданство) других государств”.

Беглый анализ законопроекта показывает, что он сильно напоминает ныне действующий закон о гражданстве, хотя и более детализирован. Например, он исповедует тот же принцип, что в случае получения (подданства) иностранного государства (или нескольких государств), то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Также закон позволяет претендовать на гражданство Украины людям, чьи родители и близкие родственники родились или постоянно проживали на территориях, входивших в свое время в состав Украинской народной республики, Западноукраинской народной республики, Украинской державы (имеется в виду Гетманат Скоропадского), УССР и Закарпатской Украины. Об этом говорится и в новом проекте Зеленского.

Разница в том, что по нынешней редакции закона иностранец, подпадающий под критерий территориального происхождения, должен подписать обязательство выйти из иностранного гражданства (или гражданств).

А новый проект предлагает такому претенденту подавать просто декларацию о признании себя гражданином Украины. Обязательство остается только для граждан неблагополучных стран.

Переписали также основания для потери украинского гражданства, что, скорее, важно для наших соотечественников.

Нынешний закон считает добровольное получение гражданином Украины иностранного паспорта достаточной причиной для лишения украинского. По проекту Зеленского основанием для отъема паспорта с трезубцем считается использование гражданином Украины, имеющим другое гражданство, паспортного документа другой страны, из-за чего возникла угроза национальной безопасности и интересам Украины (под этот пункт могут попасть обладатели российских паспортов на Донбассе и в Крыму). Кроме того, украинского гражданства в случае принятия законопроекта можно будет лишиться из-за прохождения военной службы в "государстве-агрессоре", под которым подразумевается Россия.

Главным все равно остается вопрос: насколько вообще законно вводить норму о двойном гражданстве. Например, замглавы Центризбиркома Андрей Магера считает, что статья 4 Конституции о существовании в Украине только одного украинского гражданства рубит на корню идею введения множественного гражданства.

“Попуститесь уже. Статья 4 Конституции Украины не оставляет никакого поля для компромисса. И это правильно”, - написал Магера на своей странице в Фейсбуке.

Недвусмысленный ответ дали и в Главном научно-экспертном управлении парламента, комментируя предыдущий законопроект на тему гражданства, поданный ОП еще в 2019-м: “Любая легализация двойного (множественного) гражданства путем принятия определенных законодательных предписаний возможна только после соответствующего уточнения Основного закона Украины”.

“В данном вопросе внесение изменений в Конституцию должно предшествовать законодательной инициативе (о множественном гражданстве - Ред.)”, - прокомментировал бывший замминистр юстиции Юрий Иващенко “Стране”.

“Есть разные трактования этого вопроса… Можно посоветовать изучить опыт Австрии и Испании”, - отреагировала на вопрос журналиста под своим постом замглавы “правового” комитета, представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря (“Слуга народа”).

Заразительные примеры Санду и Орбана

Но что Конституция, когда перед глазами - пример Венгрии, где дали возможность голосовать этническим венграм, живущим за границей.

“Это и попытка завоевать любовь диаспоры - прежде всего, ее части, влиятельной в США, Канаде и ЕС. Но еще в диаспоре видят большой электоральный резерв. Есть не только опыт Венгрии. Например, нынешний президент Молдовы Майя Санду за счет голосов диаспоры переломила ход выборов. В выборах за рубежом участвовали более 260 тысяч избирателей, из них за Санду проголосовали более 80%. Не зря Санду требовала перед голосованием открытия большего количества избирательных участков”, - говорит политолог Руслан Бортник “Стране”.

Как пишет журнала “Per Concordiam” Европейского центра исследований по вопросам безопасности имени Джорджа К. Маршалла, по состоянию на весну 2020 года венгерские паспорта имели более 1,1 млн. этнических венгров, проживающих за пределами страны. На двух последних парламентских выборах в венгерский парламент 95-96% паспортизированных членов диаспоры проголосовали за партию премьер-министра Виктора Орбана “Fidesz”.

“Можно сказать, что и паспортизация, проводимая Россией на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, преследовала, помимо прочего, цель увеличить количество избирателей и повысить результат правящей партии “Единая Россия”, - отмечает Бортник.

"Дия" оживит явку

Другое дело, что живущие за границей граждане Украины до сих пор неохотно голосовали на выборах. Так, на президентских выборах 2019 года на 101 избирательной участке, открытом в других странах, проголосовали лишь 59 830. 54.73% из них поддержали кандидатуру экс-президента Петра Порошенко, 43.78% - Зеленского. Но огромное число избирателей, по всей видимости, или не попали на избирательные участки, или отказались голосовать. Например, в Польше были открыты 4 избирательных участка, на которые пришли только 7 880 человек. Это при том что в этой стране на заработках находились в июле этого года, по данным украинского посла Андрея Дещицы, 1,5 млн украинских граждан.

Не исключено, что многие не смогли проголосовать из-за малого количества избирательных участков.

И, возможно, кому-то во власти кажется, что проблему явки (а она вообще низкая на всех украинских выборах в последнее время) можно решить с помощью программного обеспечения.

“Расчет власти делается, что электронное голосование поможет в собирательстве электората. Целей может быть несколько: и далекая диаспора, и молодежь, которой зачастую лень прийти к избирательным урнам, и так называемая “Дия”-прослойка, то есть сторонники всякой цифровизации”, - объясняет политолог Бортник “Стране”.

Говорим "Эстония", подразумеваем "Россия"

Говоря об опыте внедрения онлайн-выборов, у нас любят вспоминать Эстонию. Эта бывшая советская республика уже применяла е-голосование на нескольких типах выборов, в том числе - в Европарламент. Проголосовать можно даже дома: для этого нужно ID-карта - аналог паспорта, считывающее устройство для этой карты, счет которым ведет полиция, и специальная программа с сайта избиркома. Голосуют в течение нескольких дней незадолго до официальной даты выборов. За это время можно проголосовать сколько угодно, но засчитается только последний вариант.

Россия тоже постепенно внедряет электронное волеизъявление. Масштабно - на выборах в Государственную Думу в сентябре. Дистанционно проголосовали жители семи регионов, в том числе Москвы, а голосование проходило на двух платформах — федеральной, разработанной Минцифры и Ростелекомом, и московской, созданной департаментом информационных технологий.

Московский опыт вызвал много нареканий и обвинений со стороны оппозиции в подтасовке результатов голосования.

Итогов электронного голосования пришлось ждать значительно дольше, чем в регионах. И после их обнародования оказалось, что в девяти одномандатных округах кандидаты от оппозиции проиграли провластным кандидатам, хотя до введения результатов онлайн-голосования в систему “Выборы” они лидировали. Другое мнение, что недовольные политикой Кремля, не доверяя электронным бюллетеням, проголосовали по старинке - на избирательных участках, а как раз лояльный власти электорат воспользовался онлайном, изменив общую картину.

Как считает украинская оппозиция, практика е-голосования в России объясняет настойчивость, с которой Банковой проталкивают у нас ту же идею.

“Похоже, переворот таки крепко засел в голове и реально планируется. Планируется Зеленским. Антиконституционный перенос парламентских выборов через КС после замены двух судей и взятие суда под контроль на 2024 год (вместо 2023-го). И голосование уже на президентских через “Дию”. С подкупом айфонами. Без этих всех старших людей, а с молодежью и “по приколу”, - написала на своей странице в Фейсбуке член парламентской фракции “Евросолидарности” Виктория Сюмар.

Возможно, наши оппозиционеры просто дуют на воду. В отличие от президента, министр цифровой трансформации Михаил Федоров пока осторожен в прогнозах насчет онлайн-выборов через “Дию”.

“Наша цель — оцифровать все 100% государственных услуг. Когда люди будут пользоваться и доверять, они сами попросят электронные выборы", — сказал Федоров, отметив, что финальное решение будет приниматься только после завершения работ над госуслугами.

Вот только похоже, у президента на этот счет другое мнение. И все будет по правилу “Партия сказала: “Надо” - Комсомол ответил: “Есть”.