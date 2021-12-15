Офис президента дал команду не включать в повестку дня Верховной Рады до конца года вопрос о назначении выборов мэра в Кривом Роге, хотя горсовет передал соответствующее обращение в парламент ещё несколько месяцев назад после гибели мэра Константина Павлова.

Об этом сообщил "Стране" источник в "Слуге народа".

Таким образом, скорее всего, выборы не успеют назначить на конец марта 2022 года.

Как сообщает источник, на Банковой решили оттянуть выборы, так как на данный момент "есть чёткое понимание, что любой кандидат от "слуг" эти выборы разгромно проиграет и поэтому решили взять паузу".

Также, по его словам, в ближайшее время будут активизированы уголовные дела против нынешнего руководства города и и.о. мэра Юрия Вилкула с целью заставить его покинуть пост.

Депутат фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко в комментарии "Стране" сообщила, что не знает, будет ли Рада до Нового года голосовать за назначение выборов мэра в Кривом Роге.

"Подкомитет и комитет принял решение рекомендовать, сейчас, как я понимаю, документы из комитета вышли и все зависит от руководства Верховной Рады. Как только они этот вопрос включат в повестку дня, можно проголосовать. Решат ли этот вопрос до Нового Года? Мне неизвестно. Если в первую половину января проголосуют, то выборы будут 27 марта, а если во второй половине января — выборы осенью", - заявила Загоруйко.

Напомним, еще в сентябре специальный корреспондент "Страны" Юлия Колтак побывала в Кривом Роге. Итогом стал фильм-расследование о том, почему погиб Константин Павлов. Не исключено, что Павлова могли убить.

Подробнее о том, почему имеются проблемы с датой выборов мэра города, читайте в материале журналиста "Страны" Дениса Рафальского.