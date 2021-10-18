Сегодня, 18 октября, найдет мертвым брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Андрей Павлов был младше Константина на четыре года и ушел из жизни через три месяца после него. 46-летний мужчина был найдет мертвым в своей квартире.

По данным силовиков и племянника, Андрей Павлов накануне жаловался на плохое самочувствие.

Сразу после сообщения о случившемся в Сети развели кампанию по дискредитации покойного - якобы он скончался от алкоголизма. По нашим данным, этот вброс организован силовиками. Эта информация категорически опровергается родными и знакомыми Андрея Павлова.

"Страна" рассказывает, что известно о смерти младшего Павлова на вечер понедельника. А также как она может быть связана с гибелью два месяца назад его старшего брата - недавно избранного мэра Кривого Рога Константина.

Первые сведения о смерти Андрея Павлова

О смерти Андрея Павлова сообщили источники "Страны" в МВД сегодня около 19:00.

Вскоре эту информацию нам подтвердила депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.

"Это правда, к сожалению. Андрея нашли в его собственной квартире буквально час назад. Мы пока не знаем, что случилось. Но вроде бы он умер часов 8 назад, судя по окоченению тела. Ему было всего 46 лет. Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу и все было нормально. Ничто не предвещало беды", - заявила Виктория Третяк "Стране".

Андрей Павлов. Фото "Страны"

В 19:24 на сайте Нацполиции Днепропетровской области появилось официальное сообщение о смерти. Не называя имени Андрея Павлова, силовики сообщили о том, что 46-летний мужчина был найден мертвым в квартире Центрально-Городского района Кривого Рога.

По предварительном информации, как утверждает полиция, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Указывается, что на месте работает следственная группа. Тело будет направлено на экспертизу.

Об обнаружении тела полиции сообщил друг Павлова-младшего.

По словам мужчины, Андрей Павлов позвонил ему с жалобами на плохое самочувствие в 5 утра, попросил купить воды и кефира. На работу сегодня решил ехать отказался, предпочел отлежаться. От предложения вызвать "скорую" отказался.

Друг привез заказы и уехал. В 11 он решил набрать Павлова, но тот уже не взял трубку. После работы товарищ вновь к поехал к Павлову, где и обнаружил его тело.

Разгон информации об алкоголизме Андрея Павлова

Сразу же после сообщения о смерти Андрея Павлова по телеграм-каналам пошел разгон информации о том, что он якобы страдал от алкоголизма и умер от запоя.

По данным "Страны", эта информация запускается силовиками.

Племянник Андрея Павлова Юрий (сын погибшего градоначальника) сообщил нам, что его дядя не злоупотреблял спиртными напитками. При этом Юрий подтвердил заявлении полиции в той части, что его родственник вчера жаловался на плохое самочувствие.

"Как можно говорить, что это алкоголизм, если тело ещё там и не было никакого вскрытия. А они уже разгоняют эту тему", - сказал нам Юрий Павлов.

Кроме того, Виктория Третяк, депутат горсовета Кривого Рога, также опровергла нам информацию о том, что младший брат Константина Павлова страдал от алкоголизма. При этом, по ее словам, тело Андрея Павлова до сих пор лежит в квартире, вскрытие еще не проводилось, как и любые другие экспертизы.

По мнению депутата, версию об алкоголизме Павлова разгоняют заранее и умышленно, чтобы дискредитировать умершего мэра и его семью.

"Буквально 15 минут назад СБУ и полиция дали команду сливать версию о том, что у Андрея Павлова был алкоголизм. При этом труп до сих пор лежит в квартире, его ещё даже не вывезли! Скорая помощь приехала на место, но медики ещё не заходили в дом. Ещё не было вскрытия, никаких экспертиз, а все ручные блогеры уже трубят на разных сливных бачках, что он перепил и отравился. Он не был алкоголиком - он был начальником цеха на ArcelorMittal ("Криворожсталь", - Ред.), он работяга. Он не пил, - заявила "Стране" Третяк.

Журналист и друг семьи Павловых Александр Игнатенко также категорически опроверг алкоголизм Павлова и объяснил причины, почему это фейк.

"На Arcelor, где он работал начальником цеха, любого, кто злоупотреблет алкоголем - уволят! Тем более, начальника. Это весь город знает. Наркозависимость тоже не прокатит, на Arcelor проводят обязательные медицинские обследования. И там не купишь справку, у них свои медики", - сказал нам Игнатенко.

Также, по словам Игнатенко, который давно сомневается в самоубийстве Константина Павлова, на прошлой неделе ему советовали "очень настойчиво уехать из города и больше не вести свою передачу. Там высокие рейтинги, наверху нервничают".

Всё это вызывает вопросы - особенно с учетом того, как два месяца назад при странных обстоятельствах погиб старший брат Андрея - мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Как умер мэр Кривого Рога

15 августа в Кривом Роге, на пороге своего дома был найден мэр города Константин Павлов.

Полиция заявила, что главенствующая версия - самоубийство. Но родственники, коллеги и друзья мэра не верят в суицид. На это у них есть следующие аргументы.

1. Видео последних минут жизни Павлова, которое силовики слили в сеть, было смонтировано. На нем непонятно, как именно Павлов был смертельно ранен. Кроме того, при монтаже на него "бросили" странные помехи, которых не может быть при записи на цифровую камеру (тем более, что мэр явно мог себе позволить качественную аппаратуру).

Обычно так делают, чтобы скрыть следы вмешательства в кадр.

2. Накануне гибели Павлов опасался покушения и просил жену не подходить к окнам. И сам старался не выходить на открытые пространства. Также над его домом за несколько дней до убийства летал дрон.

3. В день смерти Константин основательно "затарился" в супермаркете. Купил, к примеру, сырую рыбу, которую любил сам готовить. Не похоже на поведение самоубийцы.

4. Пуля на месте гибели так и не найдена. Хотя это могло стать одним из главных доказательств суицида - по ее направлению понятно, под каким углом стреляли в Павлова. К тому же крайне подозрителен сам факт того, что пуля не была найдена - кто ее мог забрать, если, по версии следствия, Павлов застрелился сам. Причем сделал это в закрытом помещении.

5. Ну, и наконец, очень странно, что мэр, по версии полиции, застрелился в грудь - очень неудобный способ, даже если стреляешь из пистолета. А рядом с Павловым нашли охотничий карабин.

6. Сразу после вступления Константина Юрьевича в должность в конце 2020 года, на мэрию Кривого Рога начали насылать проверки. Выглядело это как месть Банковой за проигрыш кандидата от "Слуги народа" на выборах в декабре. По крайней мере в городе никак иначе это не воспринимали.

Именно с проверками МВД предварительно связывает "самоубийство" Павлова. Мол, накопали что-то такое, что градоначальник решил застрелиться.

Однако по истечении уже двух месяцев после гибели мэра ничего об этом компромате по-прежнему неизвестно. А найденные до этого нарушения касались вообще решений, принятых до избрания Павлова.

Поэтому соратники Павлова и многие жители Кривого Рога, уверены, что это было политическое убийство. Связанное с попыткой Банковой поставить под контроль родной город президента (новые выборы мэра пройдут уже в марте 2022 года).

И то, что сейчас при странных обстоятельствах умирает брат Павлова - эти подозрения только укрепляет.

Детальнее о белых пятнах в деле мэра Кривого Рога - в фильме-расследовании спецкора "Страны" Юлии Колтак.