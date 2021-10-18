Брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей Павлов найден мертвым у себя в квартире. Андрей был младше Константина на 4 года.

Об этом "Стране" сообщил источник в МВД.

Позже депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк подтвердила "Стране" эту информацию.

"Это правда, к сожалению. Андрея нашли в его собственной квартире буквально час назад. Мы пока не знаем, что случилось. Но вроде бы он умер часов 8 назад, судя по окоченению тела. Ему было всего 46 лет. Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу и все было нормально. Ничто не предвещало беды", - заявила Виктория Третяк "Стране".

Напомним, Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге своего дома 15 августа. Следствие рассматривает три версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается версия доведения до самоубийства.

Также специальный корреспондент "Страны" Юлия Колтак побывала в Кривом Роге. Итогом стал фильм-расследование о том, почему погиб Константин Павлов.

Внеочередные выборы мэра города могут назначить на 27 марта 2022 года.