Депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк в комментарии "Стране" заявила, что не верит в самоубийство двоюродного брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова - Бориса.

"Я знаю, что он болел, и болел тяжело, это правда. А отказали ли ему в операции врачи, неизвестно, пока достоверной информации нет. Родственники категорично не хотят общаться. Мне мало верится в самоубийство. Сомневаюсь. Это уже как какое-то издевательство, что происходит со смертями мужчин в семье Павловых. Уходят один за одним, просто ужас", - сказала Третяк.

Напомним, 10 ноября стало известно, что повесился родственник Константина Павлова Борис.

Вскоре после появления этой информации бывшая гражданская супруга Бориса Анастасия Тесленко дала интервью изданию "Свои". В нем она рассказала журналистам, что Борис болел раком и накануне смерти врачи отказались его оперировать.

Борис стал третьим в роду Павловых, умершим с августа при крайне подозрительных обстоятельствах. Летом на пороге дома нашли застреленным Константина Павлова. А 26 октября был обнаружен мертвым младший брат мэра Андрей Павлов.