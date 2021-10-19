Криворожская центральная окружная прокуратура рассматривает смерть младшего брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея как умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры 19 октября. Правда, не называя имени погибшего. Но судя по указанному возрасту (44 года) и оговорке, что тело мужчины было найдено в его квартире без видимых телесных повреждений, речь идет именно о Павлове-младшем.

Депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк подтвердила "Стране", что прокуратура расследует смерть Андрея Павлова как умышленное убийство.

В местной прокуратуре отметили, уголовное производство начато по факту смерти жителя Кривого Рога, которая квалифицирована по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ране "Страна" приводила всю доступную информацию о внезапной смерти брата мэра и существующие версии о ее причинах.

Мы также писали, что многие паблики в день смерти начали разгонять информацию о том, что Павлов-младший был алкоголиком и умер от перепоя, хотя его тело к тому моменту еще даже не увезли на вскрытие. Эти утверждения опровергают все близко знавшие Андрея. Друзья и родственники говорят, что он не злоупотреблял спиртным, к тому же работал на производстве, где за это строго наказывали.