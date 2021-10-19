Криворожская прокуратура расследует смерть Андрея Павлова как умышленное убийство
Криворожская центральная окружная прокуратура рассматривает смерть младшего брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея как умышленное убийство.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры 19 октября. Правда, не называя имени погибшего. Но судя по указанному возрасту (44 года) и оговорке, что тело мужчины было найдено в его квартире без видимых телесных повреждений, речь идет именно о Павлове-младшем.
Депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк подтвердила "Стране", что прокуратура расследует смерть Андрея Павлова как умышленное убийство.
В местной прокуратуре отметили, уголовное производство начато по факту смерти жителя Кривого Рога, которая квалифицирована по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Ране "Страна" приводила всю доступную информацию о внезапной смерти брата мэра и существующие версии о ее причинах.
Мы также писали, что многие паблики в день смерти начали разгонять информацию о том, что Павлов-младший был алкоголиком и умер от перепоя, хотя его тело к тому моменту еще даже не увезли на вскрытие. Эти утверждения опровергают все близко знавшие Андрея. Друзья и родственники говорят, что он не злоупотреблял спиртным, к тому же работал на производстве, где за это строго наказывали.