Полиция Днепропетровской области заявила, что устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Кривом Роге. Из контекста заявления и возраста умершего понятно, что речь идет о брате покойного мэра Кривого Рога Андрее Павлове.

Сообщение полиции появилось в ее Фейсбук-аккаунте.

Правоохранители также раскрыли некоторые детали происшествия. По их данным, тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. За день до этого пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем.

Заявление в полицию о смерти 46-летнего мужчины в одной из квартир в Центрально-Городском районе Кривого Рога поступило 18 октября. Заявитель рассказал, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня тот чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, мужчина уже был мертв.

Как утверждает полиция, по предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. В дальнейшем тело мужчины направят на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

Событие зарегистрировано в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Все обстоятельства смерти выясняются, заверили в полиции.

Ранее "Стране" подтвердили новость о внезапной смерти Андрея Павлова в горсовете Кривого Рога.

Как мы сообщали, в интернете уже разгоняют информацию об алкоголизме Андрея. Между тем его близкие ее опровергают.