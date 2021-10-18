По телеграм-каналам пошел разгон информации о том, что найденный сегодня мертвым Андрей Павлов (брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова) якобы страдал от алкоголизма и умер от запоя.

По данным "Страны", эта информация запускается силовиками.

В то же время, как сообщил "Стране" племянник Андрея Павлова Юрий Павлов, его дядя не злоупотреблял спиртными напитками.

Юрий также сказал, что Андрей Павлов вчера жаловался на плохое самочувствие.

"Как можно говорить, что это алкоголизм, если тело ещё там и не было никакого вскрытия. А они уже разгоняют эту тему", - возмущается Юрий Павлов.

Кроме того, Виктория Третяк, депутат горсовета Кривого Рога, опровергла информацию о том, что младший брат Константина Павлова, Андрей, страдал от алкоголизма. При этом, как сообщила Третяк "Стране", тело Андрея Павлова до сих пор лежит в квартире, вскрытие ещё не проводилось, как и любые другие экспертизы.

По мнению депутата, версию об алкоголизме Павлова разгоняют заранее и умышленно, чтобы дискредитировать умершего мэра и его семью.

"Буквально 15 минут назад СБУ и полиция дали команду сливать версию о том, что у Андрея Павлова был алкоголизм. При этом труп до сих пор лежит в квартире, его ещё даже не вывезли! Скорая помощь приехала на место, но медики ещё не заходили в дом. Ещё не было вскрытия, никаких экспертиз, а все ручные блогеры уже трубят на разных сливных бачках, что он перепил и отравился. Он не был алкоголиком - он был бригадиром на ArcelorMittal, он работяга. Он не пил, - заявила "Стране" Третяк.

"Страна" информировала, что брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей Павлов найден мертвым у себя в квартире. Андрей был младше Константина на 4 года.

Напомним, Константин Павлов, мэр Кривого Рога был найден застреленным в своём доме в августе 2021 года.

По официальной версии полиции он покончил жизнь самоубийством.

Но его соратники и многие горожане в это не верят. Они считают, что мэра родного города Зеленского, у которого были очень сложные отношения с Офисом президента, убили.

Подробно мы рассказывали об этом здесь.