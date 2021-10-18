Депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк подтвердила "Стране", что 18 октября нашли мертвым младшего брата погибшего в августе мэра города Константина Павлова - Андрея.

"Это правда, к сожалению. Андрея нашли в его собственной квартире буквально час назад. Мы пока не знаем, что случилось. Но вроде бы он умер часов восемь назад, судя по окоченению тела. Ему было всего 46 лет. Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу, и все было нормально. Ничто не предвещало беды", - сказала Виктория Третяк "Стране".

Напомним, самого Константина Павлова, которому было 48 лет, обнаружили мертвым на пороге собственного дома 15 августа. Мы подробно рассказывали о его биографии и известных обстоятельствах смерти.

19 августа в Кривом Роге состоялись похороны градоначальника. Практически никто из жителей города, с которыми наш корреспондент общался на траурных мероприятиях, не верит в версию самоубийства Павлова-старшего.

В конце сентября "Страна" предприняла собственное расследование загадочной гибели мэра родного города президента Зеленского.