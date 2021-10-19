Вчера, 18 октября, в Кривом Роге при странных и не выясненных обстоятельствах ушел из жизни родной брат покойного мэра города Константина Павлова - Андрей.

Телеканал "Первый криворожский" показал интервью Юрия Колесниченко - друга Андрея Павлова, которого он нашёл вчера мертвым. И сообщил об этом в полицию.

Юрий Колесниченко категорически опровергает, что покойный имел пристрастие к алкоголю, о чем со вчерашнего дня разгоняют информацию различные Телеграмм-каналы.

"Да не было у него никакого пристрастия к алкоголю. Он 90% времени своей жизни проводил на работе. А у нас на заводе это недопустимо", - рассказал друг погибшего Андрея Павлова.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Что стоит за смертью Павловых? У погибшего мэра Кривого Рога сегодня внезапно умер брат" приводила все версии трагического происшествия в Кривом Роге.

Также мы рассказывали, что друг найденного мертвым Павлова рассказал об угрозах в свой адрес и очень настойчивых "советах" немедленно покинуть свой родной город Кривой Рог.